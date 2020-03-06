Зеленский назвал сроки выхода Украины из переговоров по Донбассу

Президент Украины дал интервью изданию Guardian.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готова отказаться от переговоров по ситуации на востоке в "нормандском" формате через год безрезультатных действий. Как уточнил глава государства в интервью Guardian, это может случиться, если обстановка на Донбассе останется прежней, а международные соглашения будут игнорироваться.

При этом Зеленский уверен, что способен договориться о мире на востоке Украины с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что саммит в "нормандском" формате с участием глав государств (РФ, Украины, Франции и Германии) состоялся в декабре 2019 года после трех лет перерыва.

Ранее мы сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский оценил возможность новой встречи в "нормандском формате". Он считает, что шансы на встречу в Берлине у глав четырёх стран сохраняются.

Видео: Зе!Президент / YouTube