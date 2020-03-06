Он надеется, что он состоится в конце апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможность новой встречи в "нормандском формате". Он считает, что шансы на встречу в Берлине у глав четырёх стран сохраняются.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что конкретной даты проведения "нормандского" саммита пока нет. По его словам, ещё нужно понять, какие из парижских договорённостей были реализованы Украиной. Также Песков обратил внимание на противоречивость заявлений Киева.

- Мы работаем на тем, чтобы у нас обмен был в марте, - сказал Зеленский.

Президент Украины надеется, что встреча "нормандской четвёрки" состоится в конце апреля.

Ранее Лавров оценил возможность нового саммита в "нормандском формате".

Видео: YouTube / Радіо Свобода Україна