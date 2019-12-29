Он сказал, что России не нужны "пустые саммиты"

Министр иностранных дел Сергей Лавров оценил возможность нового саммита в "нормандском формате". Он подчеркнул, что Москве не нужны "саммиты ради саммитов". Об этом Лавров сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.

- Нужно выполнить предыдущие договоренности, - заявил министр России.

По его словам, Франция и Германия "по сути дела ничего не делают", чтобы выполнить заставить украинскую сторону выполнить договорённости.

- Вместо этого они на передний план выдвигают как самоцель созыв еще одной встречи, - считает Сергей Лавров.

До этого Москва уже заявляла, что не будет "просто так" участвовать в саммитах по Донбассу.

Ранее Путин и Меркель согласились, что бои в Ливии нужно прекратить.

Видео: YouTube / Channel 4 News