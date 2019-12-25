Он призвал выполнить все минские соглашения "От А до Я".

Дмитрий Песков назвал условие достижения мира на Донбассе. Об этом пресс-секретарь президента России рассказал во время общения с журналистами в Кремле. По словам чиновника, мир на территории самопровозглашенных республик и Украины возможен только после полного выполнения условий, заключенных в Минске.

По словам Дмитрия Пескова, все подписавшиеся под соглашениями стороны обязаны выполнить требования "от А до Я". В Кремле объяснили, что документ не содержит неоднозначных формулировок.

Мы имеем в виду без каких-либо противоречий выполнение того, что написано. Там, собственно, нет каких-то двусмысленных трактовок прокомментировал Песков

Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, предполагает ли процесс возвращение Украины на Донбасс. Чиновник рекомендовал представителям СМИ прочитать документ, регулирующий комплекс мер.

Поход моряков ВМС Украины стал поводом для шуток комментаторов в Сети.