ВСУ за сутки 8 раз нарушили перемирие в ДНР

Силовики атаковали Донбасс при помощи мин, стрелкового оружия и гранатометов.

Вооруженные силы Украины за сутки восемь раз нарушили перемирие в ДНР. Об этом рассказал представитель самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе. Специалист пояснил, что силовики направили в сторону ДНР около 20 мин. Военные также замечены в использовании противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия.

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Напомним, что на 19 апреля в СЦКК зарегистрировали четыре нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ.

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Видео: Youtube/ Первый Республиканский Телеканал