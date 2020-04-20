  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:33
116
lesjasap
Код вставки плеера

ВСУ за сутки 8 раз нарушили перемирие в ДНР

0 0

Силовики атаковали Донбасс при помощи мин, стрелкового оружия и гранатометов.

Вооруженные силы Украины за сутки восемь раз нарушили перемирие в ДНР. Об этом рассказал представитель самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе. Специалист пояснил, что силовики направили в сторону ДНР около 20 мин. Военные также замечены в использовании противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия.

Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 50 единиц

прокомментировали в СЦКК

Напомним, что на 19 апреля в СЦКК зарегистрировали четыре нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ.

Владимир Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса.

Видео: Youtube/ Первый Республиканский Телеканал

Теги: всу, днр, донбасс
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии