Владимир Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Политик назвал одно из главнейших условий реализации своей идеи.

Украина планирует "вернуть" Донбасс после того, как оттуда "выйдут войска". Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в программе "Свобода слова с Савиком Шустером".

По словам украинского лидера, как только территорию покинут военные туда зайдут "они" и "сразу вернут их людей к жизни". Также будет установлен контроль над границей с Россией, а потом на территориях ДНР и ЛНР пройдут выборы. Зеленский добавил, что это будет возможно только тогда, когда Киев получит контроль над границей с РФ.

Самое главное – выйдут войска, и мы зайдем. Если мы зайдем, мы сразу вернем наших людей к жизни Владимир Зеленский

Напомним, что 16 апреля Украина и ДНР обменялись пленными впервые в 2020 году. Киев передал самопровозглашенной республике десять человек, а ДНР обратно - девять.

Видео: Передача "Свобода слова Савіка Шустера"