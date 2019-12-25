Украина и ДНР обменялись пленными

Киев вернул 9 человек, ДНР - 10.

Состоялся первый в 2020 году обмен пленными между Украиной и ДНР. Об этом рассказала журналистам уполномоченный ДНР Дарья Морозова. По словам омбудсмена, Киев передал самопровозглашенной республике десять человек, а ДНР обратно - девять. Таким образом состоялся первый в 2020 году обмен пленными между Украиной и ДНР.

Специалист пояснила, что изначально между сторонами существовала договоренность о формуле "11 на 9". Однако один человек из военнопленных отказался возвращаться на территорию Донбасса.

Напомним, что вооруженный конфликт между сторонами начался в апреле 2014 года. Власти Украины начали боевую операцию против самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Последние заявили о независимости после государственного переворота, который произошел в феврале того же года. Согласно статистике от ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек.

В ДНР заявили об 11 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки.