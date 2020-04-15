В ДНР заявили об 11 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

Здания в Донецке получили повреждения.

В ДНР заявили об 11 нарушениях перемирия за последние сутки. Об этом сообщили представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. Специалисты пояснили, что обстрел велся со стороны украинских силовиков.

В СЦКК пояснили, что по территории самопровозглашенной республики вооруженные формирования Киева выпустили 29 мин с калибром 82 миллиметра. Во время обстрелов ВСУ применяли стрелковое оружие и гранатометы. В зоне поражения оказались населенные пункты. Пострадали 14 зданий на окраине Донецка.

В ЛНР заявили о двух обстрелах на Донбассе за сутки.

Фото и видео: Youtube/ Первый Республиканский Телеканал