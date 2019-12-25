В ЛНР заявили о двух обстрелах на Донбассе за сутки

При обстреле Калиновки ранены три ополченца.

В ЛНР заявили о двух обстрелах в Донбассе за сутки. Об этом сообщили представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня СЦКК). По данным местных экспертов, перемирие за 8 апреля было дважды нарушено украинскими силовиками.

Информация о пострадавших среди мирного населения уточняется прокомментировал спикеры

Ранее Народная милиция рассказала об атаке ВСУ на поселок Калиновка, который находится под контролем ЛНР. В результате обстрела были ранены люди. Пострадали три ополченца. Известно, что украинские военные использовали минометы с калибром в 82 миллиметра.

В ДНР три населенных пункта остались без света из-за обстрела.