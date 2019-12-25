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В ЛНР заявили о двух обстрелах на Донбассе за сутки
Сегодня, 9:23
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lesjasap

В ЛНР заявили о двух обстрелах на Донбассе за сутки

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При обстреле Калиновки ранены три ополченца.

В ЛНР заявили о двух обстрелах в Донбассе за сутки. Об этом сообщили представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня СЦКК). По данным местных экспертов, перемирие за 8 апреля было дважды нарушено украинскими силовиками.

Информация о пострадавших среди мирного населения уточняется

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Ранее Народная милиция рассказала об атаке ВСУ на поселок Калиновка, который находится под контролем ЛНР. В результате обстрела были ранены люди. Пострадали три ополченца. Известно, что украинские военные использовали минометы с калибром в 82 миллиметра.

В ДНР три населенных пункта остались без света из-за обстрела.

Теги: всу, донбасс, калиновка, лнр, обстрел
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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