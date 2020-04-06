Пострадали Сосновское, Набережное, Ленинское.

В ДНР три населенных пункта остались без света из-за обстрела. Об этом журналистам рассказали представители самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе.

По данным чиновников, украинские силы обстреляли Сосновское. Инцидент произошел в 7:37 утра 6 апреля по местному времени, которое совпадает с московским. В результате атаки оказались повреждены электрические сети. Без света остались населенные пункты в Сосновском, Набережном и Ленинском.

Напомним, что Украина ведет военную операцию против ЛНР и ДНР с апреля 2014 года. Эти регионы заявили о собственной независимости после государственного переворота в стране. На данный момент жертвами вооруженного конфликта оказались более 13 тысяч человек.

В ДНР заявили о восьми обстрелах силовиками за сутки.

Видео: YouTube / Пресс-служба УНМ ДНР