Зв воскресенье украинская сторона 22 раза нарушила перемирие.

В ДНР заявили о восьми обстрелах силовиками за сутки. Об этом сообщили представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе. Специалисты рассказали, что действующие соглашения за последние сутки несколько раз нарушили военные ВСУ. Нарушение требований перемирия за воскресенье, 5 апреля было выявлено 22 раза.

За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило восемь раз прокомментировал представитель ДНР

Специалист объяснил, что украинские силовики обстреляли территорию Донбасса из минометов, гранатометов, стрелкового оружия. В общей сложности количество примененных боеприпасов ВСУ составило 26 единиц.

В ЛНР скончалась раненная в результате обстрела пожилая женщина.

Видео: YouTube / Пресс-служба УНМ ДНР