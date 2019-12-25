В ЛНР скончалась раненная в результате обстрела пожилая женщина. Об этом сообщили представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня журналистам "Известий". Чиновники рассказали, что погибла местная жительница, которую травмировали украинские военные во время нападения на поселок Голбовское.
В ЛНР напомнили, что во время атаки ВСУ пострадала женщина 1940-го года рождения. Она являлась хозяйкой поврежденного дома, в который попали снаряды военных. Напомним, что во время обстрела на территории ЛНР оказались повреждены 300 зданий. Они остались без электричества.
Обсуждение ( 0 )