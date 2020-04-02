ДНР: Силовики более 460 раз нарушили перемирие в марте

Эксперты раскрыли статистику атак военных Украины на территорию ДНР.

В ДНР рассказали, что украинские силовики более 460 раз нарушили перемирие в марте 2020 года. В результате нападений военных из Киева погибли двое мирных жителей, а также еще 11 пострадавших получили ранения. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Специалист раскрыл точную статистику количества нарушений со стороны ВСУ. Военные обстреливали Донбасс 466 раз за месяц. По территории ДНР выпущено 1743 мины и снаряда с калибрами 82, 120, 122 и 152 миллиметра. Кроме человеческих жертв и пострадавших чиновники зафиксировали разрешение 25 жилых зданий и 89 объектов инфраструктуры региона. В СЦККР отметили, что ВСУ атаковали ДНР при помощи стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

В ДНР заявили, что вооруженные силы Украины выпустили 151 мину и снаряд по Донбассу.

Видео: Youtube/ Lana Mem, Сводки с фронтов Донбасса