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В ДНР заявили, что вооруженные силы Украины выпустили 151 мину и снаряд по Донбассу

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Военные Киева за сутки обстреляли шесть населенных пунктов.

В ДНР заявили, что вооруженные силы Украины выпустили 151 мину и снаряд по республике. Информацией поделились представители совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе. Специалисты отметили, что атаки произошли во вторник, 31 марта.

Военные ДНР заметили, что за прошедшие сутки ВСУ нарушили соглашение о прекращении огня. Они атаковали неподконтрольные Киеву территории при помощи артиллерии. Для атаки использовалось оружие с калибром 122 миллиметра, а также минометы с калибрами 120 и 82 миллиметра. Чиновники добавили, что в зоне обстрела оказались районы шести населенных пунктов. В список вошли окраины Донецка и Горловки.

Украина сообщила о погибшем военном на Донбассе.

Видео: Вконтакте/Полина Гладченко

Теги: всу, горловка, днр, донбасс, донецк
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Картина дня, Тема дня,

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