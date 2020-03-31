Еще один солдат ранен.

Украина сообщила о погибшем военном на Донбассе. Об этом через Facebook написал штаб Операции объединенных сил. Специалисты рассказали, что солдат умер от снайперского огня со стороны противника. Трагедия произошла на одной из позиций в Донецкой области. Еще один военнослужащий получил ранения в Луганской области. На данный момент медики оценивают его состояние здоровья как удовлетворительное.

Напомним, что 26 марта стороны конфликта на Донбассе не смогли договориться об обмене пленными. В Кремле считают, что вина за срыв сделки лежит на представителях Киева. Такой же позиции придерживаются чиновники из ЛНР и ДНР. На Украине заявили, что продолжают быть приверженными прекращению огня в регионе.

ДНР закрывает границу с Украиной.

Видео: YouTube/Радіо Свобода Україна