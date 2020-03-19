Власти ДНР не хотят распространения коронавируса на территории Донбасса.

ДНР закрывает границу с Украиной в одностороннем порядке. Такое решение принято местными властями из-за распространения коронавируса. Информацию подтвердил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин журналистам Донецкого агентства новостей.

Чиновник отметил, что ситуация с зараженными на Украине будет усугубляться. ДНР не хочет, чтобы коронавирус проник на Донбасс. По словам Пушилина, полное прекращение движения граждан через КПВВ ДНР на границе с Украиной начнется с 21 марта. На данный момент в ДНР не зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом.

Напомним, что с 18 марта РФ временно запретили жителям ДНР без российского гражданства приезжать в страну.

Генпрокуратура ДНР квалифицировала как теракт обстрелы со стороны ВСУ.

Видео: YouTube/Денис Пушилин