Речь идет об обстрелах, о которых ДНР сообщила 14 марта.

Генпрокуратура ДНР квалифицировала как теракт обстрелы со стороны ВСУ. Возбуждены два уголовных дела в отношении украинских силовиков. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Прокуратуру ДНР.

По фактам ранений мирных жителей в городе Горловка и селе Сигнальное возбуждены уголовные дела прокомментировали чиновники

Речь идет об обстреле военными населенных пунктов Горловка и Сигнальный 14 марта. При этом пострадали местные жители Донбасса. В Горловке ранено три человека, в Сигнальном - пострадал человек. Последний впоследствии погиб.

Санкция уголовной статьи, по которым обвиняют представителей ВСУ, предусматривает виновным до 20 лет лишения свободы.

Ранее первый президент Украины поставил на место соратницу Порошенко из-за Донбасса.

