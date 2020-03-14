Первый президент Украины поставил на место соратницу Порошенко из-за Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук подверг жесткой критике председателя фракции "Европейская солидарность" в Раде Ирину Геращенко. Поводом для обструкции стало ее возмущение возможностью прямого диалога между Киевом и республиками Донбасса.
Бывший глава государства напомнил, что ДНР и ЛНР являются равными субъектами Минских соглашений, подписанных в том числе и во времена президентского срока Петра Порошенко.
Ранее мы сообщали о том, что украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым. Давид Арахамия заметил, что его слова неправильно восприняли.
Видео: YouTube / Факти ICTV, 112 Украина
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