Первый президент Украины поставил на место соратницу Порошенко из-за Донбасса

Леонид Кравчук жестко высказался в адрес главы фракции "Европейская солидарность" в Раде.

Первый президент Украины Леонид Кравчук подверг жесткой критике председателя фракции "Европейская солидарность" в Раде Ирину Геращенко. Поводом для обструкции стало ее возмущение возможностью прямого диалога между Киевом и республиками Донбасса.

Бывший глава государства напомнил, что ДНР и ЛНР являются равными субъектами Минских соглашений, подписанных в том числе и во времена президентского срока Петра Порошенко.

Ранее мы сообщали о том, что украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым. Давид Арахамия заметил, что его слова неправильно восприняли.

Видео: YouTube / Факти ICTV, 112 Украина