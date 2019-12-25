Он написал в соцсетях, что слова вырвали из общего контекста.

Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым. Давид Арахамия заметил, что его слова неправильно восприняли. Об этом политик написал в своей аккаунте на Facebook.

Хочу принести извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которых могли оскорбить мои слова, хотя они были вырваны из контекста прокомментировал депутат

Парламентарий добавил, что идея озвучена ведущим телеканала "Прямой" и не принадлежит ему. Журналист так сформулировал вопрос, что альтернативного варианта развития событий не существовало. В ответ гость заявил, что считает меру по подаче воды в Крым достаточным компромиссом. Однако для этого России необходимо будет также пойти на уступки. В программе он трижды повторил, что это его личная позиция, а не всей партии. Во фракции "Слуга народа" никогда не обсуждалась подобная инициатива.

Ранее Piter.tv писал о том, что Леонид Кравчук выступил за продажу воды в Крым. В Кремле прокомментировали данное предложение.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/