Депутат Рады предложил обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Давид Арахамия придумал план, который скажется на урегулировании внутреннего конфликта на Украине.

Депутат Верховной Рады предложил обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу. Давид Арахамия назвал условие компромисса по ситуации с полуостровом. Об этом политик заявил в интервью журналистам телеканала "Прямой". Украина может помочь региону, предоставив воду. Однако в обмен на это чиновники хотят получить контроль над границей. Это даст преимущество армии страны в урегулировании конфликта на Донбассе

Я на такое бы пошел, в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины прокомментировал эксперт

Ранее глава горадминистрации сообщила, что в Симферополе заканчиваются запасы в водохранилищах. По словам Елены Проценко, ресурсов хватит на срок от 90 до 100 дней. С 10 февраля в городе вводится особый режим водоснабжения.

Ранее Piter.tv писал о том, что строящуюся в Крыму трассу "Таврида" могут достроить раньше запланированного срока.

Видео: YouTube/Факти ICTV