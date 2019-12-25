Депутат Рады предложил обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Депутат Верховной Рады предложил обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу. Давид Арахамия назвал условие компромисса по ситуации с полуостровом. Об этом политик заявил в интервью журналистам телеканала "Прямой". Украина может помочь региону, предоставив воду. Однако в обмен на это чиновники хотят получить контроль над границей. Это даст преимущество армии страны в урегулировании конфликта на Донбассе
Я на такое бы пошел, в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины
прокомментировал эксперт
Ранее глава горадминистрации сообщила, что в Симферополе заканчиваются запасы в водохранилищах. По словам Елены Проценко, ресурсов хватит на срок от 90 до 100 дней. С 10 февраля в городе вводится особый режим водоснабжения.
Ранее Piter.tv писал о том, что строящуюся в Крыму трассу "Таврида" могут достроить раньше запланированного срока.
Видео: YouTube/Факти ICTV
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