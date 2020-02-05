В регионе наблюдается острая нехватка водоснабжения.

В Симферополе вводят график подачи воды. Данная мера коснется частных и многоквартирных жилых домов. Причиной стала засушливая осень 2019 года, а также недобор осадков за зиму. Однако ограничения в водоснабжении не коснутся социально-значимых объектов. Об этом рассказала глава администрации города Елена Проценко.

Мы находимся на пике маловодного года, у нас нет осадков и пустые водохранилища прокомментировала чиновница

В Аякинском водохранилище есть 700 тысяч при проектном объеме в 3 млн кубометров воды, в Симферопольском осталось 11,7 млн из необходимых 35, в Партизанском - 11,4 млн. Ежесуточно город потребляет около 150 тысяч кубометров, а во всех водохранилищах есть 28 млн кубометров воды. Из них пять миллионов кубометров воды - это неприкосновенный остаток, который невозможно забрать.

Сейчас власти устанавливают режим подачи ресурса.

Ранее Piter.tv писал о том, что Украина создаст министерство по вопросам "оккупированных территорий".