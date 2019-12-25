Так чиновники собираются решить ситуацию с Донбассом.

Украина создаст министерство по вопросам "оккупированных территорий". Чиновники займутся реинтеграцией Донбасса. Об этом стало известно благодаря совещанию президента Владимира Зеленского с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Алексей Гончарук заявил, что это даст возможность гораздо эффективнее работать над вопросами. Речь также идет о ситуации с людьми, которые были вынуждены остаться на неподконтрольной территории. Ранее правительство обсудило реорганизацию ряда ведомств, которые следует объединить в одно. Мера коснется Минэкономразвития, Минкультуры, Министерства по делам ветеранов

Ранее Piter.tv писал о том, что Помпео заявил, что Украина потеряла Крым, сообщили СМИ.

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