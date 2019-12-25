Помпео заявил, что Украина потеряла Крым, сообщили СМИ

Крым вошел в состав России после референдума в 2014 году.

Украина навсегда потеряла Крым. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время своего визита в Киев.

По информации украинского издания "НВ" американский политик провел закрытую встречу с крымской активисткой Эминой Джапаровой в столице Украины. Во время нее Помпео попросили "держать Крым в поле зрения внешней политики США". На это госсекретарь ответил, что "Крым потерян" и "мировые игроки это понимают". Он также добавил, что РФ не из тех, у которой что-то можно забрать

Крым вошел в состав России после референдума в 2014 году. Киев не признал присоединение полуострова и сохранил органы власти, отвечавшие за регион.