Строящуюся в Крыму трассу "Таврида" могут достроить раньше запланированного срока

За ходом работ будет установлен ежемесячный мониторинг.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих не исключает, что трассу "Таврида" в Крыму могут достроить раньше запланированного срока, передало ФБА "Экономика сегодня".

Трассу обсудили на заседании в Госдуме в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По словам министра, инфраструктурные проекты на полуострове находятся в приоритете. Дорога соединит Керчь, Симферополь, Севастополь и Крымский мост.

За ходом работ будут следить ежемесячно, поэтому есть вероятность, чтобы график удастся опередить.

Завершение строительства намечено на декабрь 2020 года.

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