  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 22:40
103
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Строящуюся в Крыму трассу "Таврида" могут достроить раньше запланированного срока

0 0

За ходом работ будет установлен ежемесячный мониторинг.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих не исключает, что трассу "Таврида" в Крыму могут достроить раньше запланированного срока, передало ФБА "Экономика сегодня"

Трассу обсудили на заседании в Госдуме в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По словам министра, инфраструктурные проекты на полуострове находятся в приоритете. Дорога соединит Керчь, Симферополь, Севастополь и Крымский мост. 

За ходом работ будут следить ежемесячно, поэтому есть вероятность, чтобы график удастся опередить. 

Завершение строительства намечено на декабрь 2020 года. 

Видео: открытые источники

 

 

Теги: нац проекты, таврида, трасса таврида
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии