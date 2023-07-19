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Трассу "Таврида" перекрыли из-за пожара на полигоне в Кировском районе

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Ограничения коснулись участка со 118-го по 130-й километр.

Трассу "Таврида" перекрыли из-за пожара на полигоне в Кировском районе. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, власти разрабатывают новую схему движения автомобильного транспорта, которую опубликуют в ближайшее время. Ограничения коснулись участка со 118-го по 130-й километр.

Отметим, что инцидент произошел утром 19 июля. В районе села Алексеевка загорелся склад с боеприпасами. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее Мишустин заявил, что Крымский мост нужно восстановить максимально быстро.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: крым, пожар, полигон, таврида, трасса
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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