Ограничения коснулись участка со 118-го по 130-й километр.

Трассу "Таврида" перекрыли из-за пожара на полигоне в Кировском районе. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, власти разрабатывают новую схему движения автомобильного транспорта, которую опубликуют в ближайшее время. Ограничения коснулись участка со 118-го по 130-й километр.

Отметим, что инцидент произошел утром 19 июля. В районе села Алексеевка загорелся склад с боеприпасами. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее Мишустин заявил, что Крымский мост нужно восстановить максимально быстро.

Видео: Telegram / SHOT