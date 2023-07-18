Мишустин заявил, что Крымский мост нужно восстановить максимально быстро

Глава кабмина РФ дал поручения силовикам и чиновникам.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил коллегам максимально быстро восстановить Крымский мост. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил страны. Председатель правительства заметил, что члены Совета и силовики по результатам анализа причин инцидента на полуострова должны будут предоставить собственные предложения по тем вопросам, которые властям важно решать в связи с обстановкой в регионе.

Важно максимально быстро восстановить возможности этой транспортной артерии. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Правительство окажет дополнительную поддержку обрабатывающей промышленности.

Фото и видео: Правительство России