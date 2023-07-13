Правительство окажет дополнительную поддержку обрабатывающей промышленности

В нынешнем году будет направлено 2 млрд рублей на разработку конструкторской документации на комплектующие изделия.

Правительство России окажет дополнительную поддержку обрабатывающей промышленности. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, в нынешнем году будет направлено 2 млрд рублей на разработку конструкторской документации на комплектующие изделия. Общий объем поддержки от правительства составит почти 7 млрд рублей. Мишустин подчеркнул, что данное решение будет способствовать увеличению объемов и перечня выпускаемой в России высокотехнологичной продукции.

Ранее мы сообщали, что правительство выделило еще 15 млрд рублей на поддержку многодетных семей, выплачивающих ипотеку.

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