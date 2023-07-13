Правительство выделило еще 15 млрд рублей на поддержку многодетных семей, выплачивающих ипотеку

По словам Мишустина, благодаря этому решению более 33 тысяч семей с детьми смогут улучшить жилищные условия.

Правительство России выделило еще 15 млрд рублей на поддержку многодетных семей, выплачивающих ипотеку. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дополнительное финансирование позволит гарантировать выполнение обязательств по ипотечным кредитам для семей, у которых родился третий ребенок и последующие после 1 января 2019 года. Многодетные семьи смогут получить выплату в размере 450 тысяч рублей. Мишустин отметил, что благодаря этому решению более 33 тысяч семей с детьми смогут улучшить жилищные условия.

Ранее Мишустин заявил, что Россия больше не будет опираться на импортные разработки в промышленности.

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