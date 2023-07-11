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Мишустин: Россия больше не будет опираться на импортные разработки в промышленности

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По его словам, России необходимо повышать свою устойчивость в новых условиях.

Россия больше не будет опираться на импортные разработки в промышленности. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках выступления на Международной промышленной выставке "Иннопром-2023".

Глава правительства отметил, что возврата с моделям работы с опорой на импорт иностранных технологий уже не будет. По его словам, России необходимо повышать свою устойчивость в новых условиях. Он подчеркнул, что сейчас необходимо " достичь полноценного технологического суверенитета во всех без исключения критически значимых отраслях".

Ранее Мишустин заявил, что Россия и Белоруссия ведут совместную работу по достижению технологического суверенитета.

Видео: Правительство России

Теги: импорт, михаил мишустин, премьер-министр россии, промышленность
Категории: Лента новостей, Новости России,

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