Мишустин: Россия больше не будет опираться на импортные разработки в промышленности

По его словам, России необходимо повышать свою устойчивость в новых условиях.

Россия больше не будет опираться на импортные разработки в промышленности. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках выступления на Международной промышленной выставке "Иннопром-2023".

Глава правительства отметил, что возврата с моделям работы с опорой на импорт иностранных технологий уже не будет. По его словам, России необходимо повышать свою устойчивость в новых условиях. Он подчеркнул, что сейчас необходимо " достичь полноценного технологического суверенитета во всех без исключения критически значимых отраслях".

Ранее Мишустин заявил, что Россия и Белоруссия ведут совместную работу по достижению технологического суверенитета.

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