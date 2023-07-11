Мишустин: Россия больше не будет опираться на импортные разработки в промышленности

Россия больше не будет опираться на импортные разработки в промышленности. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках выступления на Международной промышленной выставке "Иннопром-2023".
Глава правительства отметил, что возврата с моделям работы с опорой на импорт иностранных технологий уже не будет. По его словам, России необходимо повышать свою устойчивость в новых условиях. Он подчеркнул, что сейчас необходимо " достичь полноценного технологического суверенитета во всех без исключения критически значимых отраслях".
Ранее Мишустин заявил, что Россия и Белоруссия ведут совместную работу по достижению технологического суверенитета.
Видео: Правительство России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все