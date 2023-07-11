Мишустин: Россия и Белоруссия ведут совместную работу по достижению технологического суверенитета

Всего утверждено 16 проектов в области промышленной кооперации на сумму около 80 млрд рублей.

Россия и Белоруссия ведут совместную работу по достижению технологического суверенитета. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках выступления на Международной промышленной выставке "Иннопром-2023".

Глава правительства напомнил, что в конце 2022 года между странами было подписано соглашение о реализации проектов в области промышленной кооперации. Всего утверждено 16 проектов на сумму около 80 млрд рублей. Также Мишустин заявил, что реализуется союзная программа по формированию единой промышленной политики.

Ранее Мишустин заявил, что Россия последовательно справляется со всеми вызовами.

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