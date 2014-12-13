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Мишустин: Россия последовательно справляется со всеми вызовами

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По его словам, промышленное производство увеличилось на 7% за последние четыре года.

Россия последовательно справляется со всеми вызовами. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках выступления на Международной промышленной выставке "Иннопром-2023".

По словам главы российского правительства, промышленное производство увеличилось на 7% за последние четыре года. Он подчеркнул, что это произошло на фоне санкционного давления и разрыва логистических цепочек. Также Мишустин добавил, что в мае 2023 года индекс промпроизводства в обрабатывающей промышленности вырос на 12,8%.

Ранее мы сообщали, что Мишустин прибыл в Екатеринбург.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, премьер-министр россии, промышленность
Категории: Лента новостей, Новости России,

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