Мишустин: Россия последовательно справляется со всеми вызовами

По его словам, промышленное производство увеличилось на 7% за последние четыре года.

Россия последовательно справляется со всеми вызовами. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках выступления на Международной промышленной выставке "Иннопром-2023".

По словам главы российского правительства, промышленное производство увеличилось на 7% за последние четыре года. Он подчеркнул, что это произошло на фоне санкционного давления и разрыва логистических цепочек. Также Мишустин добавил, что в мае 2023 года индекс промпроизводства в обрабатывающей промышленности вырос на 12,8%.

Ранее мы сообщали, что Мишустин прибыл в Екатеринбург.

Видео: Правительство России