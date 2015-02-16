Глава правительства осмотрит Международную промышленную выставку "Иннопром-2023".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

Самолет с Мишустиным встретили полпред Президента в УФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава правительства осмотрит Международную промышленную выставку "Иннопром-2023". Ее также посетят премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Ранее Мишустин спрогнозировал рост российского ВВП.

Видео: Правительство России