По словам главы правительства, экономические показатели страны лучше ожидаемых.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин спрогнозировал рост российского ВВП. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам главы правительства, экономические показатели страны лучше ожидаемых. Он также подчеркнул, что прогнозы являются неблагодарным делом, но перед встречей с главой государства хотел назвать прогноз ВВП за год.

Сейчас у нас есть уверенность, в случае если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств, что мы должны расти больше 2% за год. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Путин заявил о росте экономических показателей выше ожиданий.

Видео: kremlin.ru