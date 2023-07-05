Премьер-министр РФ Михаил Мишустин спрогнозировал рост российского ВВП. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По словам главы правительства, экономические показатели страны лучше ожидаемых. Он также подчеркнул, что прогнозы являются неблагодарным делом, но перед встречей с главой государства хотел назвать прогноз ВВП за год.
Сейчас у нас есть уверенность, в случае если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств, что мы должны расти больше 2% за год.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Ранее Путин заявил о росте экономических показателей выше ожиданий.
Видео: kremlin.ru
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