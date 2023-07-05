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Мишустин спрогнозировал рост российского ВВП

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По словам главы правительства, экономические показатели страны лучше ожидаемых.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин спрогнозировал рост российского ВВП. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам главы правительства, экономические показатели страны лучше ожидаемых. Он также подчеркнул, что прогнозы являются неблагодарным делом, но перед встречей с главой государства хотел назвать прогноз ВВП за год.

Сейчас у нас есть уверенность, в случае если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств, что мы должны расти больше 2% за год.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Путин заявил о росте экономических показателей выше ожиданий.

Видео: kremlin.ru

Теги: ввп, михаил мишустин, премьер-министр россии, прогноз, экономика россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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