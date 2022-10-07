Президент РФ Владимир Путин заявил о росте экономических показателей выше ожиданий. Об этом он сообщил на встрече с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.
После выступления главы правительства с докладом об экономической ситуации в России Путин отметил, что очень важно продолжать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами. Он подчеркнул, что нынешние показатели вселяют надежду на решение всех задач в течение года.
Ранее Путин поддержал вступление Белоруссии в ШОС.
Видео: kremlin.ru
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Такой большой и в сказки верит.