Он подчеркнул, что нынешние показатели вселяют надежду на решение всех задач в течение года.

Президент РФ Владимир Путин заявил о росте экономических показателей выше ожиданий. Об этом он сообщил на встрече с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

После выступления главы правительства с докладом об экономической ситуации в России Путин отметил, что очень важно продолжать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами. Он подчеркнул, что нынешние показатели вселяют надежду на решение всех задач в течение года.

Ранее Путин поддержал вступление Белоруссии в ШОС.

Видео: kremlin.ru