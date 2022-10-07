  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:02
117
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин заявил о росте экономических показателей выше ожиданий

0 0

Он подчеркнул, что нынешние показатели вселяют надежду на решение всех задач в течение года.

Президент РФ Владимир Путин заявил о росте экономических показателей выше ожиданий. Об этом он сообщил на встрече с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

После выступления главы правительства с докладом об экономической ситуации в России Путин отметил, что очень важно продолжать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами. Он подчеркнул, что нынешние показатели вселяют надежду на решение всех задач в течение года.

Ранее Путин поддержал вступление Белоруссии в ШОС.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, показатели, президент россии, экономика россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Irgic
Сегодня 7:45

Такой большой и в сказки верит.

 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии