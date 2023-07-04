Глава государства напомнил, что Белоруссия является стратегическим партнером и ближайшим союзником России.

Президент РФ Владимир Путин поддержал вступление Белоруссии в ШОС. Об этом он заявил на саммите организации в режиме видеоконференции.

Глава государства напомнил, что Белоруссия является стратегическим партнером и ближайшим союзником России. Он подчеркнул, что членство страны в ШОС "позитивно скажется на деятельности объединения". Также Путин заявил, что заявки на вступление от других государств требуют внимательного и конструктивного отношения.

Ранее Путин заявил о гибридной войне против России.

Видео: kremlin.ru