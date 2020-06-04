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Путин заявил о гибридной войне против России

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Президент отметил, что страна уверенно противостоит санкциям и ограничениям.

Президент РФ Владимир Путин заявил о гибридной войне против России. Об этом он сообщил на заседании глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

По словам российского лидера, внешние силы создавали из Украины "Антироссию", накачивая страну восемь лет оружием. Он подчеркнул, что таким способом хотели поставить под удар безопасность России и сдержать развитие страны. Путин отметил, что страна уверенно противостоит санкциям и ограничениям.

Ранее Путин напомнил Швеции о Петре I после акции с сожжением Корана.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, гибридная война, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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