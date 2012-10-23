Речь идет об инциденте в Стокгольме.

Президент РФ Владимир Путин напомнил Швеции о Петре I после акции с сожжением Корана. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин, опубликовавший в своем Telegram-канале отрывок из программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Глава государства прибыл с официальным визитом в Дагестан. Путин посетил Джума-мечеть в Дербенте, где получил в подарок Коран от помощника муфтия республики Запира Салимова. Напомним, 28 июня в Стокгольме мужчина публично вырвал страницы из Корана, а затем поджег книгу.

В Швеции опять Коран сожгли. Петра I на них не хватает. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил о готовности российских компаний к конкуренции.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН