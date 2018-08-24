Путин заявил о готовности российских компаний к конкуренции

Глава России рассказал о задаче по узнаваемости торговых марок в России.

Российский президент Владимир Путин считает, что монополия и доминирование не могут длиться вечно, российские компании готовы к конкуренции, им нужно помочь раскрутиться. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени". По мнению политика, отечественный бизнес и производители по стрне уже сейчас доказывают глобальным рынкам, что могут работать еще лучше. Власти страны должны помочь в этих начинаниях "раскрутиться". Эти задачи важны для того, чтобы Россия обладала собственными торговыми марками, которыми можно будет гордиться. Владимир Путин призвал сделать российские бренды узнаваемыми не только на внутреннем рынке, но и в мире.

Любое доминирование не вечно. Наши компании и команды готовы к конкуренции. Многие уже доказали это. Когда я говорю "монополия", имею в виду ваших конкурентов западных, потому что, по сути, они эту монополию во многих отраслях для себя обеспечили. Владимир Путин, президент РФ

Путин: в России нет пустых полок в магазинах, хотя в некоторых странах на это надеялись.

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