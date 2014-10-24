Путин: в России нет пустых полок в магазинах, хотя в некоторых странах на это надеялись

Глава России рассказал о формировании доверия к отечественным брендам.

Российский президент Владимир Путин заявил, что на территории страны нет пустых полок в магазинах, хотя в некоторых западных государствах на это надеялись. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени". Политик объяснил участникам мероприятии, что собственные предложения по продвижению брендов задействовали крупные торговые сети, которые занимаются продажей товаров при помощи интернет-ресурсов.

Неслучайно, не потому что они такие добренькие или у них лишние деньги, нет, просто вы им нужны, и нужно оправдать это, так скажем, бизнес-доверие и быстро заполнять эти все ниши и, естественно, полки. Но у нас, слава Богу, нет пустых полок, а на это очень некоторые надеялись. Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил о важности промышленного дизайна для развития бизнеса.

Фото и видео: Вконтакте / Сильные идеи для нового времени