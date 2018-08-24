Путин заявил о важности промышленного дизайна для развития бизнеса

Глава России рассказал о повышении качества жизни граждан и гордости за российские товары..

Важным ресурсом в развитии отечественного бизнеса должен стать промышленный и продуктовый дизайн. Этот момент важен для того, чтобы покупка отечественных товаров вызывала у россиян положительные эмоции. Соответствующее заявление в рамках выступления на пленарной сессии форума АСИ "Сильные идеи для нового времени" сделал российский президент Владимир Путин.

Безусловно, нужно думать о том, чтобы товары становились более удобными, функциональными, с современным обликом и характеристиками, и потому важным ресурсом в развитии отечественного бизнеса должен стать промышленный, продуктовый дизайн... Мы говорили об этом на встрече с представителями креативной индустрии, и обязательно подумаем, что здесь можно дополнительно сделать. Владимир Путин, президент РФ

Политик считает, что властям нужно предложить такие инструменты государственной поддержки отрасли, чтобы отечественные компании могли реализовывать свои товары с большей эффективностью, а также научились доносить до потребителей миссию и ценность своих товаров и услуг. Глава государства рассчитывает, что покупка принесет положительные эмоции для потребителей. Он заметил, что это важно не только для развития бизнеса, но также и улучшения качества жизни.

Путин заявил, что мир из-за санкций не рухнул.

Фото и видео: Вконтакте / Сильные идеи для нового времени