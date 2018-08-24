Путин заявил, что мир из-за санкций не рухнул

Глава России рассказал о росте экономических показателей.

Мир не рухнул из-за западного санкционного давления, а возможности для отечественных компаний в стране значительно расширились за счет освобождения новых направлений развития предпринимательства. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал в ходе выступления на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".

Из-за санкций, из-за ухода западных компаний мир не рухнул. Наоборот, кратно расширились возможности для российских предпринимателей. Они активно занимают освободившиеся ниши на рынке, осваивают новые, в том числе экспортные, направления. В результате вся экономика двигается вперед. Владимир Путин, президент РФ

Политик обратил внимание на несколько экономических показателей. В частности, он уделил внимание уровню ВВП, который за год (от мая к маю) увеличился на 5,4 процента. В сфере обрабатывающей промышленности рост составил двузначный показатель 12,8%. Владимир Путин подчеркнул, что сфера растет не только за счет оборонного производства, но и смежных отраслей.

Путин отметил интерес новых регионов России к сотрудничеству с Белоруссией.

Фото и видео: форум Агентства стратегических инициатив (АСИ)