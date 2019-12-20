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Путин отметил интерес новых регионов России к сотрудничеству с Белоруссией

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Глава РФ рассказал об интеграции Союзного государства.

Запорожская и Херсонская области, Донецкая и Луганская народные республики заинтересованы в развитии взаимодействия с Белоруссией. Такое мнение в рамках видеообращения к участникам  Х Форума регионов России и Белоруссии высказал глава государства Владимир Путин. Политик уточнил, что практически все субъекты страны и области соседнего государства поддерживают взаимовыгодные и многоплановые контакты между собой. По мнению президента, такое сотрудничество является "сердцем" в союзнических отношениях стран, а также интеграционных процессов в Союзном государстве.

Заинтересованность в подключении к межрегиональному взаимодействию проявляют и новые регионы России При этом начали более активно выстраивать партнерство с белорусскими коллегами наши Дальний Восток, Сибирь, Крым и Севастополь...

Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин обратил внимание коллег на то, что межрегиональный форум уже более 10 лет собирает глав регионов, а также парламентариев, руководителей профильных министерств и ведомств, представителей деловых и экспертных кругов, общественных и молодежных организаций России и Белоруссии и тех лиц, которые в реальности занимаются развитием дружественных и добрососедских контактов. В частности, на текущее мероприятие в город Уфа прибыли около тысячи делегатов.

Путин: РФ и Белоруссия делают все для обеспечения устойчивости экономик на фоне санкций.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: белоруссия, владимир путин, днр, запорожская область, запорожье, лнр, новые регионы, регионы, херсонская область, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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