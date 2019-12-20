Путин: РФ и Белоруссия делают все для обеспечения устойчивости экономик на фоне санкций

Глава России оценил сотрудничество с Минском.

Россия и Белоруссия делают все для того, чтобы обеспечить устойчивость своих национальных экономических систем в условиях западного санкционного давления. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал в видеообращении к участникам "Форума регионов России и Белоруссии". Политик пояснил, что Москва и Минск развивают взаимную кооперацию в сфере торговли.

Россия и Белоруссия делают все, чтобы обеспечить устойчивость своих экономик, их иммунитет к негативному воздействию санкций. И, естественно, без тесного межрегионального партнерства успеха в этом деле добиться сложно, можно сказать, нереально. Владимир Путин, президент РФ

Путин: ЧВК "Вагнер" полностью финансировалась государством — 86 млрд руб. за год.

Фото и видео: Kremlin.ru