Путин: ЧВК "Вагнер" полностью финансировалась государством — 86 млрд руб. за год

Глава России рассказал о том, какие денежные средства шли на содержание ЧВК "Вагнер".

Российское государство полностью обеспечивало содержание частной военной группы "Вагнер". Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед военнослужащими страны в Кремле.

Хочу отметить и хочу, чтобы все знали об этом: содержание всей группы "Вагнер" полностью обеспечивалось государством. Из министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу. Владимир Путин, президент России

Политик подчеркнул, что только с мая 2022 года по май 2023 правительство выделило на эти нужды 86,262 миллионов рублей. На денежное содержание бойцов было отправлено 70, 384 миллиона рублей, на стимулирующие выплаты представителям частной военной компании - еще 15, 877 миллионов рублей. Также 110, 179 миллионов рублей связаны со страховыми выплатами бойцам ЧВК. Глава государства обратил внимание на то, что при этом за год собственник ЧВК (компания "Конкорд" ) через военторг получила от страны 80 миллиардов рублей, занимаясь поставками продуктов питания и оказывая услуги по питанию в армии.

Путин заявил, что военнослужащие фактически остановили гражданскую войну.

Фото и видео: Kremlin.ru