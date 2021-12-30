Путин заявил, что военнослужащие фактически остановили гражданскую войну

Глава РФ оценил работу силовых, военных и правоохранительных структур страны.

Российские военнослужащие, которые принимали участие в подавлении вооруженного мятежа в стране, фактически остановили гражданскую войну в России. Соответствующее заявление в ходе торжественного мероприятия в Кремле сделал глава государства Владимир Путин. По мнению политика, силовым и правоохранительным структурам удалось защитить конституционный строй, а также жизнь, безопасность и свободу населения. Политик добавил, что военные уберегли Родину от возможныхвнутренних потрясений.

В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и ее будущего. Владимир Путин, президент РФ

Путин сообщил, что РФ не пришлось снимать боевые подразделения из зоны СВО.

Фото и видео: Kremlin.ru