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Путин сообщил, что РФ не пришлось снимать боевые подразделения из зоны СВО

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Глава России рассказал о событиях 24 июня на СВО.

Сотрудники российских иловых структур в момент попытки вооруженного мятежа действовали слаженно, поэтому успешно обеспечили безопасность важных объектов страны. Соответствующее заявление в рамках выступления на торжественной церемонии в Кремле сделал глава государства Владимир Путин. Политик оценил работу сотрудников министерства по обороне, Росгвардии, правоохранительных структур, специальных служб. Президент пояснил, что руководству в Москве не пришлось снимать с боевых позиций тех, кто находится в зоне проведения специальной военной операции.

Обеспечили надежную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных, объектов, безопасность приграничных регионов, прочность тыла наших вооруженных сил, всех боевых соединений, которые продолжали в это время героически нести борьбу на фронте. 

Владимир Путин, президент РФ 

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Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, вооруженный мятеж, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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