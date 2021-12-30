Путин сообщил, что РФ не пришлось снимать боевые подразделения из зоны СВО

Глава России рассказал о событиях 24 июня на СВО.

Сотрудники российских иловых структур в момент попытки вооруженного мятежа действовали слаженно, поэтому успешно обеспечили безопасность важных объектов страны. Соответствующее заявление в рамках выступления на торжественной церемонии в Кремле сделал глава государства Владимир Путин. Политик оценил работу сотрудников министерства по обороне, Росгвардии, правоохранительных структур, специальных служб. Президент пояснил, что руководству в Москве не пришлось снимать с боевых позиций тех, кто находится в зоне проведения специальной военной операции.

Обеспечили надежную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных, объектов, безопасность приграничных регионов, прочность тыла наших вооруженных сил, всех боевых соединений, которые продолжали в это время героически нести борьбу на фронте. Владимир Путин, президент РФ

Песков не стал комментировать оценки Лукашенко последних событий в России.

Фото и видео: Kremlin.ru