Песков не стал комментировать оценки Лукашенко последних событий в России

В Кремле не стали давать ответил на слова президента Белоруссии о "героях".

Официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков не стал комментировать журналистами на регулярном телефонном брифинге от 27 июня оценки президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении причин вооруженного мятежа в Росси. В Кремле напомнили СМИ о том, что лидер страны Владимир Путин дал высокую оценку усилиям иностранного коллеги по урегулированию ситуации.

Не думаю, что имею право комментировать Александра Григорьевича. Президент буквально вчера дал высокую оценку его усилиям по урегулированию этого кризиса. Ну и, конечно, здесь все-таки главное - это усилия президента РФ, его воля не допустить худшего развития событий. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что в связи с последними событиями в России "ни в коем случае" не надо делать героя из него, из российского коллеги Владимира Путина или основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина. Политик добавил, что "ситуацию упустили", а потом подумали, что она сама рассосется.

Песков: Путин провел телефонные разговоры с лидерами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана.

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