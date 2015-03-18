Песков: Путин провел телефонные разговоры с лидерами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана

В Кремле рассказали о контактах главы РФ с тремя мировыми лидерами.

Российский президент Владимир Путин провел телефонные разговоры с коллегами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана Александром Лукашенко, Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 24 июня сделал официальный представитель администрации Кремля Дмитрий Песков. Чиновник заметил, что глава государства проиноформировал дружественные страны о ситуации в стране. Напомним, что ранее пресс-служба президента Казахстана сообщила общественности о переговорах Токаева и Путина. Казахстанский лидер объявил российскому коллеге о том, что происходящие события являются внутренним делом России. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уведомлял СМИ о том, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Евгения Пригожина.

Путин обратился к тем, кого толкнули на путь вооруженного мятежа.

Фото: Piter.tv