Путин обратился к тем, кого толкнули на путь вооруженного мятежа

Глава РФ оценил ситуацию в стране.

Глава государства Владимир Путин обратился к гражданам страны, военным и силовым структурам и к тем, "кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа". В экстренном видеоролике российский президент заметил, что в настоящее врем на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции находятся герои, которые отбивают атаки противника. Политик уточнил, что ночью в очередной раз разговаривал с командирами по всем направлениям СВО.

Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули...пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны заметил, что те лица, которые организовали и подготавливали военный мятеж в стране, а также тех, кто поднял оружие на боевых товарищей, ответят за свое преступление. Действия со стороны таких бойцов Владимир Путин счел предательством. Он добавил, что верит в то, что у Вооруженных сил РФ и Кремля получится сберечь и отстоять ценности, которые святы для государства, преодолеть любые испытания и стать еще сильнее.

Путин: как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну.

Фото и видео: Kremlin.ru