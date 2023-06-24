Путин: как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну

Глава России рассказал о предательстве внутри страны.

Российский президент Владимир Путин заявил в своем экстренном видеообращении к гражданам о том, что он, как представитель государства, он сделает все зависящее, чтобы отстоять страну, а также национальную безопасность, жизни и свободу жителей, конституционный строй. По мнению политика, все те лица, которые организовали вооруженный мятеж внутри государства, а также подняли оружие на боевых товарищей - являются предателями. Он добавил, что преступники ответят за свои действия.

Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан. Владимир Путин, президент России

ВС получили приказ о нейтрализации тех, кто организовал мятеж.

Фото и видео: Kremlin.ru