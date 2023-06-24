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Путин: как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну

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Глава России рассказал о предательстве внутри страны.

Российский президент Владимир Путин заявил в своем  экстренном видеообращении к гражданам  о том, что он, как представитель государства, он сделает все зависящее, чтобы отстоять страну, а также национальную безопасность, жизни и свободу жителей, конституционный строй. По мнению политика, все те лица, которые организовали вооруженный мятеж внутри государства, а также подняли оружие на боевых товарищей - являются предателями. Он добавил, что преступники ответят за свои действия.

Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан.

Владимир Путин, президент России

ВС получили приказ о нейтрализации тех, кто организовал мятеж.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, вооруженный мятеж
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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